Севилья в компенсированное время одолела Осасуну

Новости спорта:В матче 26-го тура чемпионата Испании "Севилья" принимала "Осасуну".

Встреча прошла на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 13-й минуте матча счёт открыл нападающий "Севильи" Юссеф Эн-Несири. В компенсированное время первого тайма преимущество хозяев в счёте упрочил полузащитник Лукас Окампос. На 54-й минуте с поля был удалён голкипер "Осасуны" Серхио Эррера. Через 10 минут защитник гостей Аридане Эрнандес забил ответный гол. На 74-й минуте хавбек "Осасуны" Роберто Торрес сравнял счёт. Победный гол "Севильи" в компенсированное время встречи забил Эн-Несири.

"Севилья" набрала 46 очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице Примеры. "Осасуна" (31) — на 12-м месте.

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