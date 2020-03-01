Заря обыграла Олимпик и опередила Динамо в турнирной таблице УПЛ

Новости спорта:В матче 20-го тура "Заря" на "Славутич-Арене" в Запорожье нанесла поражение донецкому "Олимпику" со счетом 1:0.

Футболисты луганской "Зари" нанесли поражение донецкому "Олимпику" и сместили киевское "Динамо" со второй позиции в чемпионате Украины среди команд Премьер-лиги.

Автором единственного гола стал 24-летний форвард "Зари" Владислав Кабаев, отличившийся на 77-й минуте встречи.

Заключительный матч 20-го тура начнется в 17.00 на ОСК "Металлист" в Харькове, где сойдутся донецкий "Шахтер" и полтавская "Ворскла".

Результаты других поединков тура:

"Днепр-1" - "Динамо" (Киев) - 3:1

голы: Владислав Супряга (71, 82, 90) - Беньямин Вербич (45+5, с пенальти)

"Десна" (Чернигов) - "Мариуполь" - 4:0

голы: Андрей Тотовицкий (12, 21), Александр Филиппов (58, с пенальти), Владислав Калитвинцев (90+2)

"Львов" - "Александрия" - 1:1

голы: Тавареш (87) - Богдан Мишенко (10);

"Колос" (Ковалевка) - "Карпаты" (Львов) - 2:1

голы: Олег Ильин (11), Кирилл Петров (42) - Артем Козак (78).

Турнирное положение: "Шахтер" - 53 очка (после 19-ти игр), "Заря" - 40 (20), "Динамо" - 39 (20), "Десна" - 36 (20), "Александрия" - 34 ( 20), "Колос" - 26 (20), "Мариуполь" - 22 (20), "Днепр-1" - 22 (20), "Олимпик" - 18 (20), "Львов" - 18 (20), "Ворскла" - 14 (19), "Карпаты" - 12 (20).