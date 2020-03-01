Скачать
Воскресенье, 01.03.2020
Арум подтвердил третий бой Фьюри - Уайлдер
Арум подтвердил третий бой Фьюри - Уайлдер
ЧЕ-2020 по биатлону. Украина заняла четвертое место в медальном зачете
ЧЕ-2020 по биатлону. Украина заняла четвертое место в медальном зачете
"Выбрал бы сердце подобрее": Усик поведал о своей мечте (Видео)
"Выбрал бы сердце подобрее": Усик поведал о своей мечте (Видео)
ЧЕ-2020 по биатлону: Меркушина забежала в цветы
ЧЕ-2020 по биатлону: Меркушина забежала в цветы

Интер отказался играть с Ювентусом в понедельник

Интер отказался играть с Ювентусом в понедельник
16:38 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Интер не принял предложение провести Дерби д'Италия в понедельник.

Президент Серии А Паоло Даль Пино заявил, что претензии Интера к руководству лиги из-за перенесенных матчей, озвученные Беппе Мароттой, безосновательны.

"В пятницу мы предложили Интеру провести матч против Ювентуса в понедельник, причем со зрителями, поскольку со следующей недели карантин в Пьемонте отменяют, – цитирует Даль Пино Football Italia. – Однако получили категорический отказ. Если Маротта руководствуется какими-то своими интересами, то не надо обвинять нас в том, что это мы заставляем его команду сыграть в мае 9 матчей, если она доберется до финалов Лиги чемпионов и Кубка Италии".

На следующей неделе Интер и Ювентус проведут ответные матчи полуфинала Кубка Италии против Наполи (в четверг) и Милана (в среду) соответственно. Оба матча пройдут со зрителями, но с определенными ограничениями.

Ранее Роналду и Дибала раскритиковали хавбеков Ювентуса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Закройте пасти, твари": муж украинской легкоатлетки бурно отреагировал на ее дисквалификацию из-за допинга (Фото)
02 Гарсия победил Варгаса в поединке с ярким нокдауном (Видео)
03 Дьявол с востока: лучшие голы Шевченко за Милан (Видео)
04 Баварии могут присудить техническое поражение в матче Бундеслиги (Видео)
05 Потенциальный соперник Усика нокаутировал соперника в пятом раунде (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь