Интер отказался играть с Ювентусом в понедельник

Новости спорта:Интер не принял предложение провести Дерби д'Италия в понедельник.

Президент Серии А Паоло Даль Пино заявил, что претензии Интера к руководству лиги из-за перенесенных матчей, озвученные Беппе Мароттой, безосновательны.

"В пятницу мы предложили Интеру провести матч против Ювентуса в понедельник, причем со зрителями, поскольку со следующей недели карантин в Пьемонте отменяют, – цитирует Даль Пино Football Italia. – Однако получили категорический отказ. Если Маротта руководствуется какими-то своими интересами, то не надо обвинять нас в том, что это мы заставляем его команду сыграть в мае 9 матчей, если она доберется до финалов Лиги чемпионов и Кубка Италии".

На следующей неделе Интер и Ювентус проведут ответные матчи полуфинала Кубка Италии против Наполи (в четверг) и Милана (в среду) соответственно. Оба матча пройдут со зрителями, но с определенными ограничениями.

Ранее Роналду и Дибала раскритиковали хавбеков Ювентуса.