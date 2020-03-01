Маротта: Мы рискуем не доиграть сезон в Серии А

Новости спорта:Директор Интера Беппе Маротта прокомментировал ситуацию с переносами матчей Серии А из-за коронавируса.

По мнению Беппе Маротты, при плотном соревновательном графике решение отложить матчи из-за коронавируса не дает возможности найти для них "окна" в календаре.

"В четверг Серия А приняла решение провести матчи «повышенного риска» за закрытыми дверями, – цитирует директора Интера ANSA. – в пятницу министр спорта Винченцо Спадафора настоятельно рекомендует их отменить и президент Лиги Паоло Даль Пино принимает такое решение ни с кем не посоветовавшись".

"Интер инициировал встречу представителей всех 20-ти клубов Серии А в воскресенье для того, чтобы найти приемлемое решение. Играть без зрителей — не самое лучшее решение. Переносить матчи — тоже, поскольку из-за плотного календаря не остается "окон" для отложенных поединков".

"Если Интер пройдет до конца во всех турнирах, то уже отложенные два матча нам придется играть после того, как закончится клубный сезон. А ведь потом начнется подготовка сборных к Евро-2020. И ведь никто не гарантирует, что это были последние переносы. В такой ситуации есть большой риск, что нынешний сезон в Серии А вообще не будет доигран".

В 25-м туре чемпионата Италии из-за эпидемии коронавируса не было сыграно 4 матча, в 26-м — 5.

Тем временем матчи 1/2 финала Кубка Италии пройдут по расписанию, но с ограничениями.