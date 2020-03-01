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В матче Примеры впервые за 6 лет на поле вышли 22 испанца

В матче Примеры впервые за 6 лет на поле вышли 22 испанца
17:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В 20-м туре Примеры "Атлетик" Бильбао встречался с "Вилярреалом".

Игра прошла на стадионе "Сан Мамес" и завершилась победой "львов" со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 56-й минуте забил Рауль Гарсия, который реализовал пенальти, назначенный после игры рукой Франсиско Торреса. Ещё один одиннадцатиметровый спустя 10 минут не реализовал Иньяки Уильямс.

В стартовом составе "Атлетика" и "Вильярреала" на поле вышли 22 испанца. Подобное в матче Примеры в последний раз происходило в августе 2014 года — во встрече "Эйбар" – "Реал Сосьедад".

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"Атлетик" набрал 34 очка в 26 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице испанского чемпионата. Команда из Страны Басков прервала серию поражений из четырёх матчей. "Вильярреал" (38) находится на 8-м месте.

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Футбол, Новости футбола, Атлетик - Вильяррреал.
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