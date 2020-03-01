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Суперлига: Днепр и Киев-Баскет одержали победы

Суперлига: Днепр и Киев-Баскет одержали победы
17:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта:Команда из Днепра продолжает лидировать в чемпионате.

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. "Днепр" на своей площадке победил "Одессу" 95:70. "Киев-Баскет" дома обыграл "Запорожье" 95:85.

Лидер чемпионата не имел проблем в домашнем матче против "Одессы" - 95:70. Самый результативный игрок матча: Джаред Террелл (23) - "Днепр".

"Киев-Баскет" одержал непростую победу на своей площадке над "Запорожьем" 95:85. Лучшими у хозяев были украинские баскетболисты - Павел Крутоус, Богдан Близнюк, Вячеслав Петров. Самый результативный игрок матча: Брэндон Рэндольф (23) - "Запорожье".

Суперлига: Днепр обыграл дома Одессу

Также сегодня сыграют еще один поединок: "Харьковские Соколы" - "Химик".

Лидирует в чемпионате "Днепр" - 43 (24). На втором месте "Прометей" - 39 (23). "Киев-Баскет" занимает третью позицию - 38 (22).

Напомним, 28 февраля в баскетбольной Суперлиге "Днепр" дома победил действующего чемпиона "Химик" (Южный) 95:80, "Харьковские Соколы" дома на последних секундах проиграли "Одессе" 86:89.

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Суперлига, БК Днепр, Футбол, Новости футбола, БК Запорожье.
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