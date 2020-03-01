Аталанта забила 7 голов Лечче, Малиновский отличился последним

Новости спорта:В матче 26-го тура чемпионата Италии "Лечче" уступил "Аталанте" со счётом 2:7.

Встреча состоялась в Лечче на стадионе "Виа Дель Маре". Обслуживал матч арбитр Давиде Масса. Ему ассистировали Джорджо Скеноне и Филиппо Валерьяни.

Счёт был открыт на 17-й минуте. Мяч в свои ворота забит игрок "Лечче" Джулио Донати. Через несколько минут гости увеличили разрыв в счёте, отличился Дуван Сапата, которому ассистировал Йосип Иличич. На 29-й минуте хозяева отыграли один мяч усилиями Риккардо Сапонары с передачи Алессандро Дейолы. На 39-й минуте "Лечче" восстановил равновесие благодаря голу Донати с паса Сапонары.

"Аталанта" вышла вперёд в начале второго тайма, отличился Иличич. На 54-й минуте Сапата забил второй гол с передачи Марио Пашалича. Ещё через несколько минут Сапата оформил хет-трик с паса Иличича. На 87-й минуте шестой гол в ворота "Лечче" забил Луис Мурьель. Окончательный счёт установил Руслан Малиновский, которому ассистировал Пашалич.

"Аталанта", набрав 48 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. "Лечче" (25) — на 16-м месте.