Скачать
Воскресенье, 01.03.2020
Арум подтвердил третий бой Фьюри - Уайлдер
Арум подтвердил третий бой Фьюри - Уайлдер
ЧЕ-2020 по биатлону. Украина заняла четвертое место в медальном зачете
ЧЕ-2020 по биатлону. Украина заняла четвертое место в медальном зачете
"Выбрал бы сердце подобрее": Усик поведал о своей мечте (Видео)
"Выбрал бы сердце подобрее": Усик поведал о своей мечте (Видео)
ЧЕ-2020 по биатлону: Меркушина забежала в цветы
ЧЕ-2020 по биатлону: Меркушина забежала в цветы

Аталанта забила 7 голов Лечче, Малиновский отличился последним

Аталанта забила 7 голов Лечче, Малиновский отличился последним
18:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В матче 26-го тура чемпионата Италии "Лечче" уступил "Аталанте" со счётом 2:7.

Встреча состоялась в Лечче на стадионе "Виа Дель Маре". Обслуживал матч арбитр Давиде Масса. Ему ассистировали Джорджо Скеноне и Филиппо Валерьяни.

Счёт был открыт на 17-й минуте. Мяч в свои ворота забит игрок "Лечче" Джулио Донати. Через несколько минут гости увеличили разрыв в счёте, отличился Дуван Сапата, которому ассистировал Йосип Иличич. На 29-й минуте хозяева отыграли один мяч усилиями Риккардо Сапонары с передачи Алессандро Дейолы. На 39-й минуте "Лечче" восстановил равновесие благодаря голу Донати с паса Сапонары.

"Аталанта" вышла вперёд в начале второго тайма, отличился Иличич. На 54-й минуте Сапата забил второй гол с передачи Марио Пашалича. Ещё через несколько минут Сапата оформил хет-трик с паса Иличича. На 87-й минуте шестой гол в ворота "Лечче" забил Луис Мурьель. Окончательный счёт установил Руслан Малиновский, которому ассистировал Пашалич.

Аталанта хочет продлить контракт с главным творцом клубных успехов

"Аталанта", набрав 48 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. "Лечче" (25) — на 16-м месте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Серия А, ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола, Лечче - Аталанта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Закройте пасти, твари": муж украинской легкоатлетки бурно отреагировал на ее дисквалификацию из-за допинга (Фото)
02 Гарсия победил Варгаса в поединке с ярким нокдауном (Видео)
03 Дьявол с востока: лучшие голы Шевченко за Милан (Видео)
04 Баварии могут присудить техническое поражение в матче Бундеслиги (Видео)
05 Потенциальный соперник Усика нокаутировал соперника в пятом раунде (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь