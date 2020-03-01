Зинченко - в стартовом составе "Манчестер Сити" на финал Кубка английской лиги

Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Астон Виллы" на матч финала Кубка английской лиги. Встреча состоится сегодня, 1 марта, на стадионе "Уэмбли". Стартовый свисток прозвучал в 18:30 (время киевское).
В стартовый состав "горожан" попал украинский защитник Александр Зинченко.
"Манчестер Сити": Браво, Уолкер, Стоунз, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Родриго, Фоден, Д. Сильва, Стерлинг, Агуэро.
Запасные: Эдерсон, Менди, Марез, Отаменди, Жезус, Де Брёйне, Б. Силва.
"Астон Вилла": Ниладнд, Гуилберт, Энгельс, Мингз, Таргетт, Дуглас Луис, Накамба, Эльмохамади, Грилиш, Эль-Гази, Саматта.
Запасные: Рейна, Конса, Тэйлор, Хурихейн, Лэнсбери, Трезеге, Дэвис.