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Манчестер Юнайтед потерял очки на "Гудисон Парк"

Манчестер Юнайтед потерял очки на "Гудисон Парк"
18:51 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В матче 20-го тура чемпионата Англии "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью со счётом 1:1.

Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк". Обслуживал матч арбитр Крис Кавана. Ему ассистировали судьи на линиях Ли Беттс и Константин Хатцидакис.

Счёт был открыт в начале встречи. Доминик Калверт-Льюин отличился на третьей минуте в результате ошибки голкипера манкунианцев Давида де Хеа. "Манчестер Юнайтед" отыгрался на 31-й минуте. Бруну Фернандеш получил передачу от Неманьи Матича и нанёс неотразимый удар издали. В концовке встречи "Эвертон" забил второй гол, но он был отменен после просмотра видеоповтора.

"Манчестер Юнайтед", набрав 42 очка, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Эвертон" (37) — на 11-м месте. В следующем туре "МЮ" дома сыграет с "Манчестер Сити" (8 марта).

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Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Калверт-Льюин, 3 — Фернандеш, 31

Эвертон: Пикфорд — Коулман (Сидибе, 23), Холгейт, Майкл Кин, Бейнс — Уолкотт (Бернард, 63), Гомеш (Мойзе Кин, 82), Дэвис, Сигурдссон — Калверт-Льюин, Ришарлисон

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу — Мактоминей (Мата, 72), Фред, Матич — Фернандеш — Гринвуд (Игало, 72), Мартиаль (Уильямс, 89)

Предупреждения: Калверт-Льюин, Дэвис, Сидибе — Шоу, Магуайр, Линделеф, Фред

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