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Вулверхэмптон в гостях одолел Тоттенхэм

Вулверхэмптон в гостях одолел Тоттенхэм
19:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В матче 28-го тура английской Премьер-Лиги "Тоттенхэм" встречался с "Вулверхэмптоном".

Игра прошла на стадионе "шпор" и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Голландский нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Стивен Бергвейн открыл счёт, отличившись на 13-й минуте. Форвард добил мяч с близкого расстояния после сейва голкипера. Защитник "Вулверхэмптона" Мэтт Доэрти сравнял счёт, добив мяч в ворота после ошибки защитника лондонского клуба.

В концовке первого тайма Серж Орье получил передачу от Деле Алли, ворвался в штрафную площадь, обыграл защитника и точно пробил в дальний угол. Во втором тайме Диогу Жота сравнял счёт, отличившись ударом с метра.

Мексиканский нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес забил победный гол. Форвард отличился на 73-й минуте после передачи Диогу Жоты.

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"Вулверхэмптон" набрал 42 очка, обогнал "Тоттенхэм" (40) и поднялся на 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм — Вулверхэмптон 2:3

Голы: Бергвейн, 13, Орье, 45 — Доэрти, 27, Жота, 57, Хименес, 73

Тоттенхэм: Гассанига — Орье (Фернандеш, 82), Санчес, Танганга (Ндомбеле, 76), Дэвис (Перротт, 90+1) — Дайер, Уинкс — Бергвейн, Алли, Ло Чельсо — Моура

Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Доэрти, Невеш, Моутиньо, Винагре — Траоре (Нету, 74), Хименес (Поденсе, 90+2), Жота (Дендонкер, 79)

Предупреждения: Ло Чельсо, Дэвис, Уинкс — Боли, Дендонкер

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