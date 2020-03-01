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Шахтер повержен в Полтаве

Шахтер повержен в Полтаве
19:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Донецкий Шахтер уступил Ворскле в рамках матча 20-го тура чемпионата Украины по футболу.

В рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер на выезде сенсационно проиграл свой первый матч Ворскле. Поединок завершился со счетом 1:0.

На 30-й минуте Алан Патрик неуклюже сыграл в своей штрафной, после чего Скляр подобрал мяч, отдал передачу на Степанюка, а тот переправил "круглого" в пустые ворота.

Отметим, что полтавчане доигрывали поединок в меньшинстве: Скляр получил второй "горчичник" за грубое нарушение правил против Скляра.

Последний раз "горняки" уступали еще в 2018 году - тогда дончане уступили Динамо со счетом 1:0.

Ворскла - Шахтер 1:0

Гол: Степанюк, 30

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Луизао (Баенко, 90+2), Скляр, Пуцлин, Кане — Кулач (Васин, 87), Степанюк (Якубу, 63).

Шахтер: Шевченко — Болбат (Додо, 61), Кривцов, Хочолава, Сиприано (Фернандо, 83) — Майкон, Патрик (Бондаренко, 46) — Тете, Марлос, Коноплянка — Дентиньо.

Предупреждения: Скляр, Степанюк, Пердута, Пуцлин, Якубу, Луизао — Тете, Кривцов, Сиприано, Марлос, Дентиньо

Зинченко - в стартовом составе "Манчестер Сити" на финал Кубка английской лиги

На 84-й минуте был удален Александр Склря (Ворскла) (второе предупреждение).

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ФК Шахтер, ФК Ворскла, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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