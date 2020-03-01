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Промах Юрченко - в обзоре матча Заря - Олимпик (Видео)

Промах Юрченко - в обзоре матча Заря - Олимпик (Видео)
20:16 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Заря

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 20-го тура УПЛ Заря - Олимпик.

В поединке 20-го тура украинской Премьер-лиги Заря принимала в Запорожье донецкий Олимпик.

Встреча выдалась довольно равной, однако победителем матча с минимальным преимуществом в счете вышли подопечные Виктора Скрипника (1:0).

Автором единственного гола на 77-й минуте стал Владислав Кабаев, благодаря которому Заря поднялась на вторую строчку турнирной таблицы УПЛ.

Заря - Олимпик 1:0

Гол: Кабаев, 77

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Заря: Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Леднев, Юрченко (Цвек, 90), Кочергин (Хомченовский, 78) — Кабаев, Перович (Лунев, 78).

Олимпик: Крынский — Ксенз, Зотько, Гришко, Лебеденко — Вербный (Завийский, 52) — Кравченко (Тейшейра, 78), Политыло (Чогадзе, 81), Кравчук — Дегтярев, Шахаб.

Предупреждения: Кочергин, Юрченко, Вернидуб, Хомченовский, Михайличенко — Лебеденко.

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