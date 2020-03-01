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Шикарный удар Малиновского и 9 голов - в обзоре матча Лечче - Аталанта (Видео)

Шикарный удар Малиновского и 9 голов - в обзоре матча Лечче - Аталанта (Видео)
20:30 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 26-го тура чемпионата Италии Лечче - Аталанта.

В поединке 26-го тура итальянской Серии А Аталанта подарила болельщикам очередную голевую феерию, разгромив в гостях Лечче со счетом 2:7.

Несмотря на то, что первая половина встречи завершилась ничейным результатом (2:2), бергамаски включились во втором тайме и забили в ворота Лечче пять голов.

Стоит отметить, что автором одного из взятий ворот в составе Аталанты стал Руслан Малиновский, вышедший на замену на 69-й минуте вместо Гомеса. Евгений Шахов из Лечче, в свою очередь, результативными действиями не отличился.

Смотрите видео голов и обзор матча Лечче - Аталанта:

Лечче - Аталанта 2:7

Голы: Сапонара, 29, Донати, 40 — Донати, 17 (автогол), Сапата, 22, 54, 62, Иличич, 47, Муриэль, 89, Малиновский, 90+2

Лечче: Габриэль — Донати, Лучиони, Россеттини, Кальдерони — Майер (Тахцидис, 63), Дейола, Сапонара, Манкозу (Шахов, 63), Барак — Лападула

Аталанта: Голлини — Паломино, Кальдара, Де Рон — Госенс, Фройлер, Пашалич, Хатебур, Гомес (Малиновский, 69) — Сапата (Тамез, 85), Иличич (Муриэль, 73)

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Предупреждения: Лучиони, Сапонара — Хатебур, Паломино

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Серия А, ФК Аталанта, Футбол, ФК Лечче, Новости футбола, Лечче - Аталанта.
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