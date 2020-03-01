Скачать
Воскресенье, 01.03.2020
Шикарный удар Малиновского и 9 голов - в обзоре матча Лечче - Аталанта (Видео)
Шикарный удар Малиновского и 9 голов - в обзоре матча Лечче - Аталанта (Видео)
ЧЕ-2020 по биатлону. Украина заняла четвертое место в медальном зачете
ЧЕ-2020 по биатлону. Украина заняла четвертое место в медальном зачете
"Выбрал бы сердце подобрее": Усик поведал о своей мечте (Видео)
"Выбрал бы сердце подобрее": Усик поведал о своей мечте (Видео)
Шахтер повержен в Полтаве
Шахтер повержен в Полтаве

Зинченко с Манчестер Сити выиграл Кубок английской лиги

Смотрите фото (12)
Зинченко с Манчестер Сити выиграл Кубок английской лиги
20:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:В финале Манчестер Сити обыграл Астон Виллу 2:1.

В финале Кубка английской лиги "Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" 2:1.

Финал по традиции играла на стадионе "Уэмбли". "Ман Сити" забил дважды в первые полчаса игры. Отличились Агуэро и Родри. Перед перерывом один мяч отыграл Самата. Во втором тайме "Ман Сити" упустил несколько возможностей увеличить преимущество и в итоге все завершилось победой команды Хосепа Гвардиолы - 2:1.

"Манчестер Сити" уже в пятый раз выигрывает Кубок лиги за последние семь лет. В целом этот трофей "Ман Сити" выиграл седьмой раз в истории клуба.

Шахтер повержен в Полтаве

Украинский полузащитник Александр Зинченко отыграл весь матч на позиции левого защитника. В составе "Ман Сити" Зинченко выиграл седьмой трофей. А побед в Кубке Лиги у него уже три.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (12)

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, ФК Астон Вилла, Футбол, Новости футбола, Александр Зинченко, Альманах 2020, Манчестер Сити - Астон Вилла.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Закройте пасти, твари": муж украинской легкоатлетки бурно отреагировал на ее дисквалификацию из-за допинга (Фото)
02 Гарсия победил Варгаса в поединке с ярким нокдауном (Видео)
03 Дьявол с востока: лучшие голы Шевченко за Милан (Видео)
04 Баварии могут присудить техническое поражение в матче Бундеслиги (Видео)
05 Потенциальный соперник Усика нокаутировал соперника в пятом раунде (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь