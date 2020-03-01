Зинченко с Манчестер Сити выиграл Кубок английской лиги

Новости спорта:В финале Манчестер Сити обыграл Астон Виллу 2:1.

В финале Кубка английской лиги "Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" 2:1.

Финал по традиции играла на стадионе "Уэмбли". "Ман Сити" забил дважды в первые полчаса игры. Отличились Агуэро и Родри. Перед перерывом один мяч отыграл Самата. Во втором тайме "Ман Сити" упустил несколько возможностей увеличить преимущество и в итоге все завершилось победой команды Хосепа Гвардиолы - 2:1.

"Манчестер Сити" уже в пятый раз выигрывает Кубок лиги за последние семь лет. В целом этот трофей "Ман Сити" выиграл седьмой раз в истории клуба.

Украинский полузащитник Александр Зинченко отыграл весь матч на позиции левого защитника. В составе "Ман Сити" Зинченко выиграл седьмой трофей. А побед в Кубке Лиги у него уже три.