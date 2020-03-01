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Реал - Барселона: составы команд на Эль-Класико 1.03.20

Реал - Барселона: составы команд на Эль-Класико 1.03.20
21:48 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Сегодня, 1 марта, Реал примет Барселону в рамках матча 26-го тура Ла Лиги.

Тренерские штабы мадридского "Реала" и "Барселоны" назвали стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата Испании.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Вальверде, Иско, Винисиус, Бензема.

Запасные: Ареола, Милитао, Менди, Васкес, Модрич, Бэйл, Мариано

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Альба, Бускетс, Артур, де Йонг, Видаль, Месси, Гризманн.

Запасные: Нето, Фирпо, Лангле, Кольядо, Ракитич, Брайтвайт, Фати

Реал и Барселона устроят Эль-Класико на трансферном рынке

Матч "Реал" — "Барселона" состоится сегодня, 1 марта, и начнётся в 22:00 (время киевское). Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Обслужит матч бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ему будут ассистировать судьи на линиях Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба.

"Барселона", набрав 55 очков, лидирует в турнирной таблице Примеры. "Реал" (53) — на 2-м месте.

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