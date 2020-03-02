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Месси превзошел легендарного Хави в Эль-Класико

Месси превзошел легендарного Хави в Эль-Класико
08:12 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Лидер каталонцев превзошел легендарного хавбека.

Аргентинец Лионель Месси начнет матч против мадридского Реала с первых минут.

Для обладателя шести Золотых мячей это Эль Класико станет уже 43-м в карьере. Он обошел по этому показателю легендарного полузащитника Хави.

В 42 матчах против Реала Месси сумел отметиться 26 голами и 14 ассистами. Кроме того, аргентинец заработал 10 желтых карточек.

Отметим, что Месси не забивает в ворота Реала уже четыре матча кряду .

Серхио Рамос, который также выйдет в основном составе, сыграет в 44-м Эль Класико, что является рекордом противостояния.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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