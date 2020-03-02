Бензема провел впечатляющее количество матчей в футболке Реала

Нападающий Реала Карим Бензема вышел в стартовом составе на матч 26-го тура Ла Лиги против Барселоны (2:0).
Этот поединок стал для французского форварда 500-м в футболке "королевского клуба". Бензема является 14-м игроком Реала, который достиг этой отметки.
#ElClasico will be @Benzema’s 500th game for Real Madrid pic.twitter.com/ejqjbO9XDS
— B/R Football (@brfootball) March 1, 2020
Напомним, в текущем сезоне на счету 32-летнего форварда 25 матчей в чемпионате Испании, в которых он забил 12 голов и сделал шесть ассистов.