Бензема провел впечатляющее количество матчей в футболке Реала

Новости спорта:Француз стал 14-м игроком, достигшим этой отметки.

Нападающий Реала Карим Бензема вышел в стартовом составе на матч 26-го тура Ла Лиги против Барселоны (2:0).

Этот поединок стал для французского форварда 500-м в футболке "королевского клуба". Бензема является 14-м игроком Реала, который достиг этой отметки.

Напомним, в текущем сезоне на счету 32-летнего форварда 25 матчей в чемпионате Испании, в которых он забил 12 голов и сделал шесть ассистов.