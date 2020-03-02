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Назван лучший игрок 20-го тура УПЛ

Назван лучший игрок 20-го тура УПЛ
11:56 Сегодня Телеграф УПЛ Фото: УПЛ

Новости спорта:Форвард Днепра-1 оформил хет-трик в матче с Динамо.

Нападающий Днепра-1 Владислав Супряга признан лучшим игроком 20-го тура Favbet Лиги.

В пятницу 20-летний форвард оформил хет-трик в победном матче с Динамо (3:1), причем все мячи он забил после выхода на замену во втором тайме.

Примечательно, что Супряга принадлежит Динамо, а за Днепр-1 выступает на правах аренды. В голосовании Владислав опередил форварда Ворсклы Руслана Степанюка, забившего победный мяч в ворота Шахтера.

Всего в нынешнем сезоне Супряга забил семь мячей в 15 играх за Днепр-1.

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Команда Дмитрия Михайленко занимает восьмое место в чемпионате Украины, а уже послезавтра сыграет с Шахтером в 21-м туре Премьер-лиги.

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Все по теме:

УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Днепр-1, Владислав Супряга.
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