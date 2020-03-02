Леоненко: Почему Хацкевич и Суркис не заметили Супрягу

Новости спорта:Экс-форвард киевлян - о трансферах бело-синих.

Бывший нападающий Динамо, а ныне эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко раскритиковал кадровую и селекционную работу киевлян.

Леоненко не понимает, почему Динамо отпускает игроков, которые затем отлично проявляют себя в составах других команд.

«Здесь нужно говорить о том, как Супряга уехал из Динамо. Почему он уехал, и почему Хацкевич и Суркис его не заметили. Ладно еще Игорь Михайлович, хотя ему надо слушать ББЗ – Бибу, Бессонова и Заварова. Как этот человек мог уехать? Ему дали две игры, и мой друг Хацкевич сразу же сказал: «До свидания». Так же было и с Громовым, тоже, я думаю, не помешал бы».

«Взяли Де Пену, Родригеса – где они все? Из Динамо отпускают игроков, они где-то играют, а в Динамо нет. К кому адресовать претензии? Кто-то же в этом виноват? Или у нас, как в правительстве, никто не виноват?».

«Значит кто-то не видит в них футболистов. Они уходят и начинают забивать. Леднев, если бы был в Динамо, может и двух мячей не забил бы, а так уже десяток забил», — заявил Леоненко в эфире программы «Великий футбол».

В последнем матче Динамо проиграло Днепру-1 (1:3). Хет-трик оформил Владислав Супряга, принадлежащий киевлянам, но выступающий в этом сезоне на правах аренды в составе днепрян. По итогам минувшего тура чемпионата Украины Супряга был признан лучшим игроком.

На сегодняшний день Динамо занимает третье место в чемпионате Украины, отставая от второй Зари на одно очко. Завтра команда Алексея Михайличенко сыграет с Колосом в Киеве.