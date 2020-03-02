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Роналду хочет вернуться в Реал

Роналду хочет вернуться в Реал
14:00 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Форвард Ювентуса посетил минувшее Эль Класико на Сантьяго Бернабеу.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду лично присутствовал на Сантьяго Бернабеу, где его бывший клуб Реал добыл победу в принципиальном матче против Барселоны (2:0).

Как сообщил источник Эду Агуирре, близкий к португальскому форварду, у Роналду есть желание вновь сыграть в футболке "сливочных", за которых он выступал с 2009 по 2018 год.

"Я точно знаю, что у Криштиану есть желание вернуться в Реал. Он чувствовал привязанность к Мадриду, когда вновь посетил Сантьяго Бернабеу, он был взволнован".

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"Теперь он полностью сосредоточен на Ювентусе, но в футболе никогда не говори никогда. Я не знаю, что произойдет в будущем, никто не может знать", — заявил Агуирре в эфире El Chiringuito TV.

Напомним, ранее Криштиану Роналду заявил, что не планирует уходить из Ювентуса.

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Криштиану Роналду, ФК Реал, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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