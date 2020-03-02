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Рамос: С Месси нельзя спускать глаз

Рамос: С Месси нельзя спускать глаз
14:13 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Испанский защитник высказался о победе над Барселоной в матче чемпионата Испании.

Мадридский Реал одолел Барселону на Сантьяго Бернабеу в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги (2:0) и вернул себе лидерство в турнирной таблице.

Защитник "сливочных" Серхио Рамос прокомментировал результат встречи и рассказал, как команде удалось изменить игру после неудачного первого тайма.

"В конце первого тайма мы слишком много давали Барселоне контролировать мяч. Мы решили играть более замкнуто. Я не знаю, было это к лучшему или худшему, но именно такой план выбрали на второй тайм".

"Они удерживали мяч, но не создавали моментов. Тогда мы решили играть выше и перехватить контроль мяча. Мы начали создавать моменты. Даже когда забивали, то не позволяли сопернику перехватить инициативу. Сегодня у нас все получилось".

Реал - Барселона: полный видеообзор матча 1.03.20

Также испанский центрбек рассказал, как нужно играть против главной звезды Барселоны Лионеля Месси.

"Месси постоянно создает напряженность в обороне соперников, поэтому с него нельзя спускать глаз. Мы сделали на нем особый акцент, направили на него все свое внимание и перекрыли пространство", — приводит слова Рамоса Marca.

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Серхио Рамос, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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