Фенербахче расстался с главным тренером

Новости спорта:"Фенербахче" на своём официальном сайте объявил об уходе Эрсуна Янала с поста главного тренера команды.

Контракт между специалистом и клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Отмечается, что решение было принято после соответствующего запроса от тренера.

Янал покинул "Фенербахче" во второй раз. До этого он возглавлял команду в сезоне-2013/2014, став с ней чемпионом Турции и покинув клуб из-за конфликта с руководством. До возвращения в "Фенербахче" в 2018 году специалист работал в "Трабзонспоре", "Денизлиспоре", "Ени Салихлиспоре", "Анкарагюджю", "Генчлербирлиги", сборной Турции, "Манисаспоре" и "Эскишехирспоре".

"Фенербахче", набрав 39 очков в 24 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Суперлиги, отставая от зоны еврокубков на 7 очков.

В 23-м туре команда проиграла принципиальному сопернику – "Галатасараю" – со счётом 1:3.