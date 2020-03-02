Скачать
Понедельник, 02.03.2020
Украинская легкоатлетка Магучих победила на турнире в Норвегии
Украинская легкоатлетка Магучих победила на турнире в Норвегии
Да будет бой: Фьюри и Уайлдер узнали дату и место третьего поединка
Да будет бой: Фьюри и Уайлдер узнали дату и место третьего поединка
"Выбрал бы сердце подобрее": Усик поведал о своей мечте (Видео)
"Выбрал бы сердце подобрее": Усик поведал о своей мечте (Видео)
Шахтер повержен в Полтаве
Шахтер повержен в Полтаве

Фенербахче расстался с главным тренером

Фенербахче расстался с главным тренером
15:22 Сегодня Телеграф

Новости спорта:"Фенербахче" на своём официальном сайте объявил об уходе Эрсуна Янала с поста главного тренера команды.

Контракт между специалистом и клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Отмечается, что решение было принято после соответствующего запроса от тренера.

Янал покинул "Фенербахче" во второй раз. До этого он возглавлял команду в сезоне-2013/2014, став с ней чемпионом Турции и покинув клуб из-за конфликта с руководством. До возвращения в "Фенербахче" в 2018 году специалист работал в "Трабзонспоре", "Денизлиспоре", "Ени Салихлиспоре", "Анкарагюджю", "Генчлербирлиги", сборной Турции, "Манисаспоре" и "Эскишехирспоре".

"Фенербахче", набрав 39 очков в 24 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Суперлиги, отставая от зоны еврокубков на 7 очков.

Шахтер повержен в Полтаве

В 23-м туре команда проиграла принципиальному сопернику – "Галатасараю" – со счётом 1:3.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Фенербахче, Футбол, Новости футбола, Эрсун Янал.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шикарный удар Малиновского и 9 голов - в обзоре матча Лечче - Аталанта (Видео)
02 "Она сама не может объяснить": Буяльский раскритиковал Монзуль (Видео)
03 "Привоз" Алана Патрика - в обзоре матча Ворскла - Шахтер (Видео)
04 Леоненко: Почему Хацкевич и Суркис не заметили Супрягу
05 Реал - Барселона: слова Зидана после матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь