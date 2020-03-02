Как Зинченко выиграл очередной трофей: обзор матча Астон Вилла - Манчестер Сити (Видео)

Новости спорта:Смотреть видеообзор финального матча Кубка английской лиги Астон Вилла - Манчестер Сити.

Манчестер Сити в рамках финального поединка Кубка английской лиги встречался со скромной Астон Виллой, которая не лучшим образом шла по турнирной дистанции чемпионата Англии. Тем не менее, недооценивать соперника в кубковом состязании вовсе не стоило. Бирмингемцы лишь подтвердили это активным началом.

Уже на пятой минуте Астон Вилла могла открыть счет, но удар головой от Анвара Эль Гази пришелся над перекладиной. Манчестер Сити со временем отодвинул игру от своих ворот и начал создавать опасные моменты в ответ, что довольно быстро вылилось в забитый гол — Агуэро послал мяч в ворота после скидки от Фодена.

Манчестер Сити не собирался останавливаться и продолжил оказывать давление на ворота противника. Как итог, еще один мяч побывал в воротах Нюланда — Родри отметился после выверенной подачи Гюндогана с углового. Казалось, что команды уйдут на перерыв при комфортном преимуществе в счете в пользу "горожан", но вилланы имели другое мнение на этот счет.

Так, Саматта прицельным ударом головой поразил угол ворот после навесной передачи Эль-Гази с левого фланга, "вернув" Астон Виллу в игру еще до перерыва. Отдыхать команды ушли при счете 1:2, оставив борьбу за титул на тайм второй. Однако начало тайма прошло в не самом высоком темпе. Обе команды не торопились форсировать развитие событий.

Астон Вилла опасалась раскрываться, понимая, что может поплатиться за такие действия, а "горожане" не собирались рисковать более, чем того требовала ситуация. Отметим, что подопечные Гвардиолы нервничали, что явно не нравилось тренеру. Один из эпизодов закончился тем, что соперник сунул Стерлингу мяч. Рахим жаловался арбитру, не принимал извинения от соперника, а затем еще и заработал желтую карточку за грубую игру против того же оппонента.

Астон Вилла вполне могла свести основное время игры к ничейному результату — Энгельс перевисел всех оппонентов в штрафной после подачи с углового и пробил головой — Клаудио Браво с трудом перевел мяч в штангу. Компенсированное время прошло под атаки вилланов, но ничего стоящего из этого не получилось. Финальный свисток зафиксировал очередной титул для Гвардиолы, Зинченко и Манчестер Сити.

Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2

Голы: Самата, 41 — Агуэро, 20, Родри, 30

Астон Вилла: Нюланд — Гильбер, Энгельс, Мингс, Таргетт — Дуглас Луис, Накамба, Эль-Мохаммади (Трезеге, 70) — Грилиш, Саматта (Дэвис, 80), Эль Гази (Хурихэйн, 70)

Манчестер Сити: Браво — Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Зинченко — Гюндоган (Де Брюйне, 58), Родриго, Фоден — Д. Силва (Б. Силва, 77), Агуэро (Жезус, 83), Стерлинг

Предупреждения: Эль-Мохаммади, Накамба, Мингс — Стерлинг, Родри