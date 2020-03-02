Скачать
Понедельник, 02.03.2020
Украинская легкоатлетка Магучих победила на турнире в Норвегии
Украинская легкоатлетка Магучих победила на турнире в Норвегии
Да будет бой: Фьюри и Уайлдер узнали дату и место третьего поединка
Да будет бой: Фьюри и Уайлдер узнали дату и место третьего поединка
"Выбрал бы сердце подобрее": Усик поведал о своей мечте (Видео)
"Выбрал бы сердце подобрее": Усик поведал о своей мечте (Видео)
Шахтер повержен в Полтаве
Шахтер повержен в Полтаве

Как Зинченко выиграл очередной трофей: обзор матча Астон Вилла - Манчестер Сити (Видео)

Как Зинченко выиграл очередной трофей: обзор матча Астон Вилла - Манчестер Сити (Видео)
15:34 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор финального матча Кубка английской лиги Астон Вилла - Манчестер Сити.

Манчестер Сити в рамках финального поединка Кубка английской лиги встречался со скромной Астон Виллой, которая не лучшим образом шла по турнирной дистанции чемпионата Англии. Тем не менее, недооценивать соперника в кубковом состязании вовсе не стоило. Бирмингемцы лишь подтвердили это активным началом.

Уже на пятой минуте Астон Вилла могла открыть счет, но удар головой от Анвара Эль Гази пришелся над перекладиной. Манчестер Сити со временем отодвинул игру от своих ворот и начал создавать опасные моменты в ответ, что довольно быстро вылилось в забитый гол — Агуэро послал мяч в ворота после скидки от Фодена.

Манчестер Сити не собирался останавливаться и продолжил оказывать давление на ворота противника. Как итог, еще один мяч побывал в воротах Нюланда — Родри отметился после выверенной подачи Гюндогана с углового. Казалось, что команды уйдут на перерыв при комфортном преимуществе в счете в пользу "горожан", но вилланы имели другое мнение на этот счет.

Так, Саматта прицельным ударом головой поразил угол ворот после навесной передачи Эль-Гази с левого фланга, "вернув" Астон Виллу в игру еще до перерыва. Отдыхать команды ушли при счете 1:2, оставив борьбу за титул на тайм второй. Однако начало тайма прошло в не самом высоком темпе. Обе команды не торопились форсировать развитие событий.

Астон Вилла опасалась раскрываться, понимая, что может поплатиться за такие действия, а "горожане" не собирались рисковать более, чем того требовала ситуация. Отметим, что подопечные Гвардиолы нервничали, что явно не нравилось тренеру. Один из эпизодов закончился тем, что соперник сунул Стерлингу мяч. Рахим жаловался арбитру, не принимал извинения от соперника, а затем еще и заработал желтую карточку за грубую игру против того же оппонента.

Астон Вилла вполне могла свести основное время игры к ничейному результату — Энгельс перевисел всех оппонентов в штрафной после подачи с углового и пробил головой — Клаудио Браво с трудом перевел мяч в штангу. Компенсированное время прошло под атаки вилланов, но ничего стоящего из этого не получилось. Финальный свисток зафиксировал очередной титул для Гвардиолы, Зинченко и Манчестер Сити.

Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2

Голы: Самата, 41 — Агуэро, 20, Родри, 30

Шикарный удар Малиновского и 9 голов - в обзоре матча Лечче - Аталанта (Видео)

Астон Вилла: Нюланд — Гильбер, Энгельс, Мингс, Таргетт — Дуглас Луис, Накамба, Эль-Мохаммади (Трезеге, 70) — Грилиш, Саматта (Дэвис, 80), Эль Гази (Хурихэйн, 70)

Манчестер Сити: Браво — Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Зинченко — Гюндоган (Де Брюйне, 58), Родриго, Фоден — Д. Силва (Б. Силва, 77), Агуэро (Жезус, 83), Стерлинг

Предупреждения: Эль-Мохаммади, Накамба, Мингс — Стерлинг, Родри

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, ФК Астон Вилла, Футбол, Новости футбола, Астон Вилла - Манчестер Сити.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шикарный удар Малиновского и 9 голов - в обзоре матча Лечче - Аталанта (Видео)
02 "Она сама не может объяснить": Буяльский раскритиковал Монзуль (Видео)
03 "Привоз" Алана Патрика - в обзоре матча Ворскла - Шахтер (Видео)
04 Леоненко: Почему Хацкевич и Суркис не заметили Супрягу
05 Реал - Барселона: слова Зидана после матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь