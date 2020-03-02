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Роналду обиделся на Transfermarkt из-за своей цены

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Роналду обиделся на Transfermarkt из-за своей цены
15:42 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Эксперты сайта Роналду оценили в 75 миллионов евро. Максимальная цена на Криштиану в октябре 2014 года достигала 120 миллионов евро.

Португальский лидер и форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду отправил в бан в Instagram популярный сайт Transfermarkt.com.

Ресурс о трансферной стоимости игроков составлял сборную игроков, которые являются клиентами агентства Gestifute Жорже Мендеша. В нее попали: голкипер Эдерсон, защитники Жоау Канселу, Рубен Диаш, Габриэл Паулиста и Нелсон Семеду, хавбеки Рубен Невиш, Фабиньо, Хамес Родригес, Бернарду Силва и Анхель ди Мария, а также сам Роналду. Общая стоимость всех игроков составила 595 миллионов евро.

Редактор аккаунта тегнул всех футболистов на картинке и само агентство, однако среди отмеченных не нашлось КриРо.

Роналду хочет вернуться в Реал

"Почему мы не упомянули Роналду в Instagram? Он послал нас в черный список после того, как увидел свою рыночную стоимость. Он нам заявил, что ему не понравилось его цена", - написал Transfemarkt под постом.

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Криштиану Роналду, Футбол, Новости футбола.
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