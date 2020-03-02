Вернидуб: В Украине есть клубы, которые за уши тянут

Новости спорта:Известный тренер поделился мнением о внедрении системы видеоповторов в Украине.

Украинский наставник солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб прокомментировал внедрение системы VAR в украинской Премьер-лиге.

"VAR – это хорошо, в плане европейских стран. Что касается Украины, я не верю, что он поможет исправлять те ошибки. Там, где эти ошибки есть, там они и будут. Будет VAR ставить то, что угодно. Давайте откровенно смотреть. Есть клубы, которые за уши тянут, а есть клубы, которых где-то хотят на место поставить.

Я не боюсь этих слов, потому что так всегда было. Вы читали о том, сколько в чемпионате сделано ошибок в пользу команды, и кто лидер, а сколько в минус для команды и кто пострадал?

В своё время помню статью "Аномальное количество пенальти пробивает Заря". Я тогда даже сам задумался. Думаю посмотрю. 11 мы пробили пенальти. Был лишь 1 спорный пенальти 50% на 50% — это в игре с Черноморцем. Но это пенальти при счете 3:0 в пользу Зари. Все остальные 10 пенальти были чистейшими и VAR не надо. Кому-то выгодно было запустить эту утку. А я скажу кому. Как раз это было накануне игры с Шахтером. И почему потом эти ссоры пошли? Я считаю, это неправильно. СМИ должны быть, но в равной степени ко всем клубам", - сказал Вернидуб.