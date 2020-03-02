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Экс-вратарь Аргентины: Месси не видно в больших матчах

Экс-вратарь Аргентины: Месси не видно в больших матчах
16:02 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Уго Гатти прокомментировал результаты последнего Эль-Класико.

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти раскритиковал "Барселону" после матча 26-го тура испанской Примеры с "Реалом" (0:2), а также выразил разочарование игрой нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси.

"Реал" победил заслуженно. "Барселона" сыграла дерьмово, в отличие от соперника. Я играл в футбол тысячу лет. Месси – лучший в мире. Но в больших матчах, когда он должен блистать, его не видно. Мне больно говорить это, потому что я аргентинец.

Его невозможно защищать. Когда Месси выглядит как ветеран, я говорю об этом. В последнее время он выглядит как бывший футболист. Такова реальность. Его лицо и так смотрится грустным, но сейчас оно ещё грустнее. Он никак не заряжает своих партнёров", — цитирует Гатти Clarin со ссылкой на El Chiringuito.

Ранее Рамос назвал Месси одним из величайших футболистом в истории.

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ФК Реал, ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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