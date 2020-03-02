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Зинченко: Должны переименовать турнир в Кубок Клаудио Браво

Зинченко: Должны переименовать турнир в Кубок Клаудио Браво
16:34 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:В финале Кубка английской лиги "горожане" обыграли "львов", тем самым завоевав очередной трофей.

В концовке встречи важным сейвом отличился Клаудио Браво. Чилиец перевел мяч в штангу, а затем игровой снаряд вынес защитник.

"После этого в раздевалке кто-то сказал, что мы должны переименовать турнир в Кубок Клаудио Браво, а не Кубок Карабао", — прокомментировал эпизод с сейвом Зинченко.

"Все говорили о Браво в раздевалке. Это была большая игра, Астон Вилла играла очень хорошо в защите, было непросто. Это финал Кубка". 

"Это невероятное чувство – играть на Уэмбли, мы делаем это снова три раза подряд, для нас важно выигрывать каждый титул".

"У нас невероятный состав. Мы хотим бороться во всех турнирах за победы. Все счастливы, но теперь мы должны думать о следующих матчах, у нас есть еще другие проблемы".

Как Зинченко выиграл очередной трофей: обзор матча Астон Вилла - Манчестер Сити (Видео)

"Мы должны сосредоточиться на нашей игре в каждом матче, а затем в конце сезона увидим, был ли это успешный год для нас".

"Мы продолжаем борьбу за другие трофеи – мы должны делать свою работу. У нас есть Лига чемпионов, Кубок Англии. Мы будем бороться за титулы и посмотрим, что случится", — приводит слова Александра Зинченко официальный сайт Манчестер Сити.

Отметим, что Кубок лиги стал седьмым трофеем для 23-летнего украинца в составе манчестерской команды.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Александр Зинченко, Клаудио Браво.
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