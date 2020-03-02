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Зозуля рассказал, как сорвался его трансфер в Вест Хэм

Зозуля рассказал, как сорвался его трансфер в Вест Хэм
16:46 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Роман Зозуля считает, что красная карточка в битве с Тоттенхэмом отпугнула руководство "молотобойцев".

Украинский форвард Альбасете Роман Зозуля прокомментировал, почему в свое время не оказался в Вест Хэме.

Нападающий считает, что симуляция Яна Вертонгена в поединке Тоттенхэм - Днепр в рамках 1/16 Лиги Европы сезона-2013/2014 не позволила ему перейти в Лондон.

"Тоттенхэм – Днепр. Я забил, все хорошо шло. Но потом случилось удаление, я подвел команду. Перед матчем встречался с руководством Вест Хэма.

Зозуля обратился к фанатам Райо Вальекано

Они сказали, что заинтересованы во мне. Поговорили с руководством, агентами. А эта красная карточка как раз их испугала", - рассказал Роман в рамках программы Профутбол

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Роман Зозуля, ФК Альбасете.
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