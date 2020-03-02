Манчестер Юнайтед - фаворит в гонке за "звездочкой" Боруссии Д

Новости спорта:Полузащитник Боруссии Д Джейдон Санчо может пополнить состав "красных дьяволов" предстоящим летом.

МЮ всерьез заинтересован в услугах Джейдона Санчо, сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале.

19-летнему футболисту будет разрешено покинуть Дортмунд грядущим летом за "правильную" стоимость.

Потенциальный переход англичанина обойдется "красным дьяволом" дороже, чем трансфер Поля Погба из Ювентуса за 89,3 миллиона фунтов.

Личный контракт Санчо не составит проблем для согласования – стороны смогут сойтись примерно в районе 200 тысяч фунтов в неделю. Манчестер Юнайтед уже начал работу, чтобы заполучить Джейдона предстоящим летом как можно скорее.

Ранее сообщалось, что Челси начал переговоры с Боруссией Д по трансферу Санчо.