Манчестер Юнайтед - фаворит в гонке за "звездочкой" Боруссии Д

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16:59 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Полузащитник Боруссии Д Джейдон Санчо может пополнить состав "красных дьяволов" предстоящим летом.

МЮ всерьез заинтересован в услугах Джейдона Санчо, сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале.

19-летнему футболисту будет разрешено покинуть Дортмунд грядущим летом за "правильную" стоимость.

Потенциальный переход англичанина обойдется "красным дьяволом" дороже, чем трансфер Поля Погба из Ювентуса за 89,3 миллиона фунтов.

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Личный контракт Санчо не составит проблем для согласования – стороны смогут сойтись примерно в районе 200 тысяч фунтов в неделю. Манчестер Юнайтед уже начал работу, чтобы заполучить Джейдона предстоящим летом как можно скорее.

Ранее сообщалось, что Челси начал переговоры с Боруссией Д по трансферу Санчо.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Джейдон Санчо.
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