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Клопп назвал причину поражения от Уотфорда

Клопп назвал причину поражения от Уотфорда
18:39 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Юрген Клопп рассказал о первом поражении в сезоне.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп раскрыл причины того, почему его команда уступила в матче АПЛ Уотфорду (0:3), проиграв первый раз в сезоне.

"Есть много объяснений поражения. У меня нет интересных ответов, мы просто плохо играли",

"Уотфорд причинял нам боль в ситуациях, в которых мы обычно действуем намного лучше. Это был не тот день, когда мы показали наше лучшее отношение к делу. Кроме того, это была очень сложная игра, потому что Уотфорд защищался в матче по схеме 6-3-1, что, конечно, разрешено, но подобному сложно противостоять".

"Я действительно думал, что во втором тайме мы добудем преимущество в счете, но затем мы пропустили первый гол, а затем второй, и так далее", — приводит слова Клоппа Goal.

Уотфорд - Ливерпуль: видеообзор сенсационного матча АПЛ

Ранее немецкий специалист рассказал о первых эмоциях после поражения, заявив, что неудачу необходимо принять.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Юрген Клопп, ФК Уотфорд, Новости футбола.
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