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Анчелотти обвинен в неподобающем поведении по итогам матча с Манчестер Юнайтед

Анчелотти обвинен в неподобающем поведении по итогам матча с Манчестер Юнайтед
19:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Карло Анчелотти был удален в концовке встречи за споры с главным арбитром матча Крисом Каваной

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила главного тренера "Эвертона" Карло Анчелотти в неподобающем поведении по итогам матча 20-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед" (1:1), который прошёл вчера, 1 марта, сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, Анчелотти был удалён в концовке встречи за споры с главным арбитром матча Крисом Каваной из-за отменённого гола "Эвертона" на 92-й минуте. Специалист вышел на поле и высказал претензии в адрес судьи.

Анчелотти должен ответить на обвинения до 5 марта 2020 года.

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"Эвертон" набрал в 28 матчах 37 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является "Ливерпуль".

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Карло Анчелотти, ФК Манчестер Юнайтед, ФК Эвертон, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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