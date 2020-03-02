Анчелотти обвинен в неподобающем поведении по итогам матча с Манчестер Юнайтед

Новости спорта:Карло Анчелотти был удален в концовке встречи за споры с главным арбитром матча Крисом Каваной

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила главного тренера "Эвертона" Карло Анчелотти в неподобающем поведении по итогам матча 20-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед" (1:1), который прошёл вчера, 1 марта, сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, Анчелотти был удалён в концовке встречи за споры с главным арбитром матча Крисом Каваной из-за отменённого гола "Эвертона" на 92-й минуте. Специалист вышел на поле и высказал претензии в адрес судьи.

Анчелотти должен ответить на обвинения до 5 марта 2020 года.

"Эвертон" набрал в 28 матчах 37 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является "Ливерпуль".