Сампдория заинтересована в украинском футболисте Ференцвароша

Новости спорта:Футболист выступает в составе Фради на правах аренды из Шахтера.

Полузащитник Ференцвароша Александр Зубков, который принадлежит Шахтеру, может перейти в Сампдорию. Клуб Серии А заинтересован в трансфере молодого хавбека Фради и готов выкупить контракт игрока за 3-5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Шахтер готов досрочно вернуть из аренды в Ференцварош Зубкова, если будет возможность отправить игрока в Серию А. Ранее в услугах игрока были заинтересованы Фиорентина, Болонья и Дженоа.

В нынешнем сезоне Зубков провел 33 матча во всех турнирах за команду из Будапешта, забив девять голов (восемь из них — в чемпионате) и сделав один ассист.

За Шахтер вингер провел 23 матча, отличившись лишь одной результативной передачей. До Ференцвароша игрок также играл на правах аренды за Мариуполь в сезоне 2018/2019.

Ференцварош лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии, имея в своем активе 49 очков после 21 сыгранного матча. В следующем туре команда Сергея Реброва, за которую выступает еще один украинец Игорь Харатин, сыграет 7 марта против Залаэгерсега.

Сампдория в Серии А идет на 17-м месте. Отрыв от зоны вылета составляет одно очко. В ближайшем туре чемпионата Италии Сампдория сразится с Ромой 8 марта.