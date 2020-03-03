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Матч Лиги чемпионов может состояться без зрителей

Матч Лиги чемпионов может состояться без зрителей
10:36 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Ювентус и Лион могут провести матч ЛЧ без зрителей в связи с эпидемией коронавируса.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Ювентусом и Лионом может пройти при закрытых трибунах, сообщает L’Equipe.

Потенциальное ограничение связано с эпидемией китайского коронавируса в Италии.

Также под вопросом проведение матча между ПСЖ и дортмундской Боруссией, который состоится неделей ранее в Париже.

Ранее матч Ювентуса с Интером в чемпионате Италии был перенесен на 13 мая. Изначально встречу планировали провести при пустых трибунах.

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Также на матче бьянконери с Миланом в Кубке Италии будет действовать ограничение на посещение фанатами из регионов под карантином.

Ювентус примет Лион во вторник, 17 марта. Первый матч завершился минимальной победой французской стороны (1:0).

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ФК Ювентус, ФК Лион, Футбол, Новости футбола.
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