Леоненко дал ценный совет тренерам Шахтера

Новости спорта:Виктор Леоненко "наехал" на футболистов Шахтера по итогам матча с Ворсклой.

В прошлый четверг «Шахтер» сыграл вничью на поле португальской «Бенфики». Результат 3:3 позволил дончанам выйти в 1/8 финала Лиги Европы. Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко высказал свое мнение об игре в Лиссабоне.

«Тренерам нужно чаще кричать на игроков. Как можно спать в таких матчах, в Лиге Европы? Шахтер с первых минут сел, потому что решили играть на контратаках. Самое главное – не то, что сел, а то, что Бенфика не успевала праздновать голы, как Шахтер сразу же отыгрывался. Тут появилась и смелость.

Во втором тайме Шахтер начал контролировать мяч. Главное, что сразу же ребята забивали ответные голы. Бенфика побежала и рисковала, вот в чем дело. Другой вопрос, что Бенфика, по сути, это Заря времен Вернидуба: много фланговых атак, но до адресата мяч не доходит. Если бы игроки Шахтера в обороне не привозили мячей, все могло быть спокойнее».

Напомним, что соперником «Шахтера» на следующей стадии плей-офф Лиги Европы станет «Вольфсбург». Поединок в Германии пройдет 12 марта, а матч в Украине - 19 марта.