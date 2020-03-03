Фоден впервые вызван в сборную Англии

Новости спорта:Одноклубник Зинченко Фил Фоден впервые в карьере получит вызов в сборную Англии.

Полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден впервые в карьере получит вызов в сборную Англии на ближайшие товарищеские матчи.

19-летний англичанин также рассчитывает, что его форма позволит ему попасть в заявку команды на чемпионат Европы.

Команда Гарета Саутгейта примет Италию и Данию 27 и 31 марта соответственно.

В нынешнем сезоне Фоден сыграл в 25 матчах, забив 3 гола и отдав 7 результативных передач.

На минувших выходных Фил выиграл Кубок английской лиги в составе Манчестер Сити. В финале была минимально обыграна Астон Вилла (2:1).