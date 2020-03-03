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"Мог вернуться в Кортрейк": Тотовицкий рассказал, почему выбрал Десну

"Мог вернуться в Кортрейк": Тотовицкий рассказал, почему выбрал Десну
12:36 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Андрей Тотовицкий рассказал, почему решил продолжить карьеру в черниговской "Десне".

27-летний украинский полузащитник Андрей Тотовицкий рассказал, почему решил продолжить карьеру в черниговской «Десне».

«До того, как агент позвонил с предложением перейти в черниговский клуб, была возможность, например, вернуться в «Кортрейк». Но я хотел остаться в Украине и получить, наконец, стабильную игровую практику. Поэтому благодарен «Десне», что здесь поверили в меня и дали возможность играть. Приятно было, когда позвонил лично Александр Рябоконь. После такой встречи в клубе, хорошего приема, я доволен, что сделал правильный выбор.

Мне-то нравится бельгийский чемпионат. Когда я там был, мне очень нравилось там играть — нет такой силовой борьбы, больше комбинационного футбола. Но у меня жена беременна вторым ребенком, поэтому пока предпочел играть за команду на родине, которая борется за медали и еврокубки, чем ехать за границу без таких амбициозных турнирных задач», — рассказал Тотовицкий.

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Тотовицкий перешел «Десну» из донецкого «Шахтера» зимой 2020-го года.

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Футбол, ФК Десна, Новости футбола, Андрей Тотовицкий.
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