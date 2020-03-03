Яремчук рассказал о лучшем решении в своей футбольной карьере

Новости спорта:Роман Яремчук рассказал о своих первых шагах в футболе.

Украинский нападающий Гента Роман Яремчук рассказал о своих первых шагах в футболе.

"Мой папа Олег был хорошим футболистом. Он не играл в топ-клубах, но многое мне дал. Я благодарю его за то, что он отвел меня в детстве на футбол. Я начинал в Карпатах, и это был прекрасный период. Футбол мне сразу очень понравился. В десятилетнем возрасте я перешел в Динамо. Игра в академии киевлян - фантастическое время и прекрасная школа подготовки к взрослой жизни.

На пути к взрослому футболу я сделал важные шаги в молодежных командах Динамо. Необходимо очень серьезно относиться к делу, если ты хочешь добиться успеха. Потом меня арендовала Александрия, где я неплохо себя проявил и впоследствии получил шанс попробовать себя в первом составе Динамо.

Но в итоге я ушел в Гент, и считаю это одним из лучших решений в жизни. Я рад играть за этот клуб и не так давно продлил контракт. Все в команде ценят меня, а для футболиста это самое главное. Именно из Гента я получил первый вызов в сборную Украины, что стало одним из самых больших событий в моей жизни", - приводит слова Яремчука официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Яремчук перешел в Гент из Динамо летом 2017 года за 2 млн евро. В текущем сезоне украинский форвард провел за "буйволов" 30 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав четыре ассиста.