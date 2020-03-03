Наставник Баварии раскритиковал своих болельщиков

Новости спорта:Ханс-Дитер Флик не одобрил поведение болельщиков Баварии в матче против Хоффенхайма.

Главный тренер мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик прокомментировал ситуацию, которая возникла во время выездного поединка его команды против Хоффенхайма (6:0).

Напомним, во время матча болельщики "красных" вывесили оскорбительный баннер в адрес владельца Хоффенхайма Дитмара Хоппа,, судья остановил игру, а Флик в ярости пытался их успокоить.

"Не думаю, что болельщики прекратят проводить свои акции, но важно, что клуб продолжает говорить об этом. Если что-то произойдет, мы должны говорить на одном языке".

Мы хотим играть в футбол. Наши фанаты испортили прошлый матч. Я не одобряю то, что они сделали, с этим нужно бороться. Нам всем нужно сплотиться, я хочу снова сосредоточиться на спорте", — цитирует наставника Goal.com.