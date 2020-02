Тренер бросился на болельщиков: матч Хоффенхайм - Бавария прерван из-за беспредела (Видео)

Матч Хоффенхайм - Бавария для гостей складывался очень удачно.

Уже к 15-й минуте они вели 3:0, а по истечению часа игры вели 6:0.

Однако на 62-й минуте матча на секторе фанатов Баварии начали появляться баннеры, оскорбляющие владельца хозяев.

Hansi Flick e toda a equipe full pistola com os torcedores do Bayern em Hoffenheim. A irritação ocorreu porque os fãs levantaram cartazes ofensivos contra Dietmar Hopp, proprietário do Hoffenheim. Algumas dessas ofensas foram bem pesadas. pic.twitter.com/GopggVkAHX