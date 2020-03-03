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Месси без Роналду показывает плохую игру в Эль-Класико (Фото)

Месси без Роналду показывает плохую игру в Эль-Класико (Фото)
15:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Лионель Месси без своего вечного конкурента в стане Реала не может забить в ворота мадридцев.

Долгое время игры между Реалом и Барселоной вызывали интерес не только самим противостоянием культовых команд, а и личным баттлом двух лучших футболистов последней декады: Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Португалец провел в составе мадридского клуба девять лет, успев за это время отдать один пас и забить семнадцать голов в ворота "Блаугранас".  

Месси забил в Эль-Класико 25 голов и 13 раз ассистировал партнерам. В период противостояния с Роналду аргентинец отличился 20 голами и отдал 11 результативных передач.

После ухода Криштиану в Ювентус Месси сыграл в пяти поединках против "сливочных". И ни в одном из них он не отметился результативными действиями. 

Последний матч между командами завершился в пользу Реала 2:0, что позволило игрокам Зидана вернуться на первое место в турнирной таблице Примеры. 

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Все по теме:

Реал, Барселона, Лионель Месси, Примера, Новости спорта, Эль Класико, Новости футбола, Кришитану Роналду.
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