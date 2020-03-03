Конкурент для Лунина: Реал хочет купить топового вратаря из Серии А (Фото)

Новости спорта:Реал хочет приобрести вратаря Милана.

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Le10sport.

По информации источника, в трансфере 21-летнего итальянского вратаря лично заинтересован главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан.

Отмечается, что в испанском клубе не удовлетворены качеством игры голкипера Тибо Куртуа и ищут ему замену. «Милан» намерен расстаться с Доннаруммой, чтобы улучшить своё финансовое положение.

Также у агента Мино Райолы, представляющего интересы итальянского вратаря, возник конфликт с владельцами «Милана», что тоже может сказаться на трансфере.

Также сообщается, что Доннаруммой интересуются и другие европейские клубы, в число которых входит туринский «Ювентус».