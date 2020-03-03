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Шахтер - Днепр: анонс центрального матча 21-го тура УПЛ (Фото, Видео)

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Шахтер - Днепр: анонс центрального матча 21-го тура УПЛ (Фото, Видео)
16:19 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Вашему вниманию анонс матча 21-го тура УПЛ, в котором сойдутся лидер чемпионата Шахтер и претендент на топ-6 Днепр.

Завтра, 4 марта, Шахтер на стадионе ОСК "Металлист" примет Днепр, который попытается доказать, что его победа над Динамо в прошлом туре не была просто сенсацией, а действительно показала силу команды. Шахтеру также есть что доказывать.

Во-первых, нужно будет реабилитироваться перед болельщиками за поражение в прошлом туре от Ворсклы, а также доказать, что тяжелая победа над Десной просто стечение обстоятельств, а не спад мотивации на украинское первенство.

Шахтер - Днепр

Где: Стадион: ОСК "Металлист.  Когда: 4 марта, 19:00. Прямая трансляция: ТК Футбол 1.

Через неделю Шахтеру предстоит соперничать с Вольфсбургом в 1/8 Лиги Европы, но Луиш Каштру явно не будет экономить силы и выставит сильнейший состав.

В матче против Ворсклы ряд лидеров получил отдых, поэтому, скорее всего, все они завтра выйдут с первых минут. К тому же, хоть и отрыв от Динамо составляет приличные 13 очков, чемпионство ещё не выиграно. 

Днепр зимой провел хорошую трансферную политику, усилившись рядом опытных украинцев, а также подписав пару легионеров. В первом матче это не помогло обыграть Карпаты, но в крайнем туре игроки Михайленко совершили апсет, уложив на лопатки киевское Динамо. Героем матча, впоследствии и всего тура,  стал Владислав Супряга, оформивший хет-трик. Примечательно, что контракт футболиста принадлежит именно Динамо.

 

Не стоит забывать, что Динамо уже с шестой минуты играло в меньшинстве. Конечно, с 72-й минуты, когда счет был 1:1, составы стали равными. Екатерина Монзуль удалила защитника Днепра Владимира Полевого, и уже при игре 10 на 10 коллектив забил два мяча. Но, видимо, час игры на одного меньше забрало много сил у игроков киевлян. 

Для команд предстоящий поединок станет лишь третьим в в истории. Оба матча игрались в 2019 году. Сначала команды сошлись в полуфинале Кубка Украины, тогда Днепр играл ещё в Первой Лиге, но сумел дать бой чемпиону страны, пропустив дважды лишь в концовке матча.

Игра первого круга также проходила на "Днепр-Арене". Гости благодаря удару Мораеса на 4-й минуте вышли вперед, но дальше матч проходил очень ровно, и лишь на 83-й минуте Тайсон установил окончательный счет. 

Прогноз на матч от сайта Телеграф Спорт: 2:0

Для попадания в топ-6 Днепр в этом матче обязан побеждать, однако Шахтер сделает все возможное, чтобы не допустить второй потери очков кряду. Из-за этого мы считаем, что донецкий клуб выпустит сильнейший состав, который сможет без проблем обыграть приезжую команду.

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