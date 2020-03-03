Роналду в срочном порядке полетел в Португалии из-за проблем со здоровьем мамы

Новости спорта:Роналду поспешил к своей матери.

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду отправился в Португалию в срочном порядке, сообщает O Jogo.

Ранее стало известно, что мать форварда Долорес Авейру минувшей ночью перенесла инсульт и была срочно госпитализирована. В настоящее время мать футболиста находится под наблюдением медиков.

Напомним, завтра, 4 марта, «Ювентус» проведёт ответный матч 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом». В первом матче команды сыграли вничью — 1:1.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года. Ранее Криштиану на протяжении девяти лет защищал цвета мадридского «Реала», а до этого выступал за «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг», воспитанником которого является.

В сборную Португалии 35-летний форвард вызывается с 2003 года.