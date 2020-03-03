Легендарный игрок Шахтера завершил карьеру

Новости спорта:Александр Кучер принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Пребывавший в статусе свободного агента Александр Кучер решил закончить карьеру игрока.

"Я закончил карьеру футболиста. Сейчас учусь на тренера, буду, наверное, тренировать", — рассказал Кучер в разговоре с корреспондентом Football.ua Евгением Музыкой.

В первой части этого сезона 37-летний Кучер выступал за Карпаты. В январе он расторг контракт со "львами".

Также в карьере Кучера были Арсенал (Харьков), Металлург (Донецк), Бананц, Металлист, Шахтер и Кайсериспор. За 11 лет в Шахтере Кучер выиграл семь чемпионатов Украины, пять кубков и три Суперкубка страны, а также Кубок УЕФА в 2009 году.

Кроме того, Кучер сыграл 57 матчей и забил два гола за сборную Украины, с которой ездил на Евро-2012 (0 матчей) и Евро-2016 (1 игра).