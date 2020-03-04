Динамо - Колос: обзор матча Favbet Лиги (Видео)

Новости спорта:Киевское Динамо уверенно обыграло Колос.

В рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо переиграло ковалевский Колос со счетом 2:0.

Счет в матче открыл испанский нападающий Фран Соль, который забил впервые с февраля 2019 года. Форвард удачно сыграл на добивании после того, как Карлос Де Пена пробил в штангу.

На 54-й минуте поединка Виктор Цыганков невероятным ударом удвоил преимущество "бело-синих": украинец решился на удар из-за пределов штрафной и не прогадал - мяч залетел в ворота, а у Евгения Волынца особо и не было шансов отразить выстрел соперника.

Отметим, что футболист гостей Задоя получил прямую красную карточку на 45-й минуте за то, что грубым подкатом "снес" соперника.

Обзор матча:

Динамо — Колос 2:0

Голы: Соль, 40, Цыганков, 54

Динамо: Бойко — Кендзера, Попов, Шабанов, Караваев — Кадири — Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 31), Дуэлунд (Цитаишвили, 87), Де Пена (Вербич, 52) — Соль.

Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Петров, Емец — Богданов, Ориховский (Милько, 82) — Ильин (Морозко, 63), Задоя, Вильхамссон — Лысенко (Кожушко, 46).