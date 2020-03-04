Ракитич может сменить команду в Испании

Новости спорта:Футболист Барселоны Иван Ракитич намерен продолжить карьеру в Атлетико.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич намерен продолжить карьеру в Атлетико. Опытный хорват, чей контракт с Блаугранас заканчивается летом 2021 года, уже провел предварительные переговоры с представителями Матрасников.

Отмечается, что хавбек намерен остаться в Ла Лиге. Семья хорвата уже рассматривает варианты переезда в пригород Мадрида, Боадилье-дель-Монте.

Напомним, что Ракитич мог покинуть Барселону в январе. Кроме Атлетико, запрос о его трансфере делал Манчестер Юнайтед, но не сошелся в цене за футболиста с каталонцами. Также Иваном интересовался Ювентус — клубы вели переговоры об обмене Федерико Бернардески или Эмре Джана, однако переговоры не увенчались успехом.

Хорвата связывали с потенциальным переходом в Интер или Милан. Сам полузащитник Барселоны был открыт к предложении Севильи в случае ухода из Барселоны в январе. Отметим, что руководство Гранатовых наложило вето на переход хорвата.

В текущем сезоне на счету 31-летнего Ракитича 30 матчей во всех турнирах за Барселону, в которых игрок отметился тремя ассистами.

Гранатовые на данный момент идут на втором месте в турнирной таблице Примеры. Атлетико занимает пятую позицию. Подопечные Кике Сетьена свой следующий матч чемпионата сыграют в субботу против Реал Сосьедад. Атлетико же в этот день предстоит встреча с Севильей.