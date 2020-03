Повод для смеха: Мюллер показал, как не стоит подавать угловой (Видео)

Форвард Баварии Томас Мюллер рассмешил болельщиков неуклюжим исполнением углового во время матча 1/4 финала Кубка Германии против Шальке.

В попытке быстро отдать пас на ближнюю штангу, Мюллер выбил мяч за пределы поля. Фанаты Шальке встретили ошибку игрока Баварии одобрительными возгласами и смехом.

"У Мюллера много талантов, но угловые не входят в их число", — подшутили над футболистом в официальном twitter Кубка Германии.

Thomas Müller - a man of many talents. Just not corner kicks #S04FCB pic.twitter.com/nqPn5t7z09