Повод для смеха: Мюллер показал, как не стоит подавать угловой (Видео)

Форвард Баварии Томас Мюллер рассмешил болельщиков неуклюжим исполнением углового во время матча 1/4 финала Кубка Германии против Шальке.
В попытке быстро отдать пас на ближнюю штангу, Мюллер выбил мяч за пределы поля. Фанаты Шальке встретили ошибку игрока Баварии одобрительными возгласами и смехом.
"У Мюллера много талантов, но угловые не входят в их число", — подшутили над футболистом в официальном twitter Кубка Германии.
Thomas Müller - a man of many talents. Just not corner kicks #S04FCB pic.twitter.com/nqPn5t7z09— The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) March 3, 2020
Отметим, что Бавария минимально обыграла Шальке в Кубке Германии.