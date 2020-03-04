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Повод для смеха: Мюллер показал, как не стоит подавать угловой (Видео)

Повод для смеха: Мюллер показал, как не стоит подавать угловой (Видео)
10:07 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Полузащитник Баварии Томас Мюллер рассмешил неуклюжим исполнением углового.

Форвард Баварии Томас Мюллер рассмешил болельщиков неуклюжим исполнением углового во время матча 1/4 финала Кубка Германии против Шальке.

В попытке быстро отдать пас на ближнюю штангу, Мюллер выбил мяч за пределы поля. Фанаты Шальке встретили ошибку игрока Баварии одобрительными возгласами и смехом.

"У Мюллера много талантов, но угловые не входят в их число", — подшутили над футболистом в официальном twitter Кубка Германии.

Отметим, что Бавария минимально обыграла Шальке в Кубке Германии.

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ФК Бавария, Бундеслига, Футбол, Новости футбола, Томас Мюллер.
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