Шевченко анонсировал новые имена в сборной Украины

Новости спорта:Наставник прокомментировал предстоящие планы национальной команды.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о будущей подготовке национальной команды к матчам Евро-2020 и анонсировал новые имена в сборной на ближайшие матчи в марте.

"Мы играем с очень хорошими командами, элитными. Оба соперника представляют высший дивизион Лиги наций. Пауза в матчах сборной затянулась. Впереди последние матчи перед началом подготовки к Евро-2020. Спарринги непосредственно перед началом турнира – это уже совсем другое дело.

Пока же будем экспериментировать, попробуем задействовать игроков, на которых надеемся. Возможно, кого-то из них мы не вызовем. Могу подтвердить, что будут новые имена. Скоро буду готовить список.

Для футболистов матчи с Францией и Польшей – серьезная мотивация. Мы еще раз проверим слаженность взаимодействия во всех линиях".

Отметим, что 27 марта Украина сыграет с Францией на выезде (город еще не назван), а 30 марта проведет в Варшаве игру с Польшей.