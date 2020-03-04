Экс-конкурента Лунина дисквалифицировали на длительный срок

Новости спорта:Вратарь Кико Касилья грубо выразился в адрес нападающего Чарльтона Джонатана Леко.

Голкипер Лидса Кико Касилья, который был дисквалифицирован на 8 матчей за проявления расизма, получил наказание за фразу «гребаный ниггер» в адрес нападающего Чарльтона Джонатана Леко.

Бывший вратарь Реала подчеркнул, что плохо говорит по-английски и не знает таких выражений. Однако дисциплинарный комитет посчитал, что Касилья вполне слышал данное выражение ранее, не смотря на действительное плохое знание английского языка.

Напомним, что Касилья оштрафован на 60 000 фунтов и обязан пройти обучающий курс против расовой дискриминации. Вратарь Лидса пропустит почти весь остаток сезона, вернувшись лишь на три последних матча.

Кико Касилья перешел в Лидс зимой текущего года из мадридского Реала, контракт вратаря с клубом рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне испанец провел 37 матчей во всех турнирах за Юнайтед.

Лидс занимает вторую строчку Чемпионшипа, набрав 68 очков после 36 туров.