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Экс-конкурента Лунина дисквалифицировали на длительный срок

Экс-конкурента Лунина дисквалифицировали на длительный срок
11:50 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Вратарь Кико Касилья грубо выразился в адрес нападающего Чарльтона Джонатана Леко.

Голкипер Лидса Кико Касилья, который был дисквалифицирован на 8 матчей за проявления расизма, получил наказание за фразу «гребаный ниггер» в адрес нападающего Чарльтона Джонатана Леко.

Бывший вратарь Реала подчеркнул, что плохо говорит по-английски и не знает таких выражений. Однако дисциплинарный комитет посчитал, что Касилья вполне слышал данное выражение ранее, не смотря на действительное плохое знание английского языка.

Напомним, что Касилья оштрафован на 60 000 фунтов и обязан пройти обучающий курс против расовой дискриминации. Вратарь Лидса пропустит почти весь остаток сезона, вернувшись лишь на три последних матча.

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Кико Касилья перешел в Лидс зимой текущего года из мадридского Реала, контракт вратаря с клубом рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне испанец провел 37 матчей во всех турнирах за Юнайтед.

Лидс занимает вторую строчку Чемпионшипа, набрав 68 очков после 36 туров.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Кико Касилья, Андрей Лунин.
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