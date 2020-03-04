Матч Лиги чемпионов пройдет без зрителей

Новости спорта:Испанские власти не пустят болельщиков на еврокубковые матчи из-за коронавируса.

Матч Лиги чемпионов Валенсия – Аталанта и встреча между Хетафе и Интером в рамках Лиги Европы пройдут без зрителей, сообщает издание Marca. Испанские власти приняли решение не пускать болельщиков на эти поединки из-за угрозы распространения коронавируса.

Также предполагается, что при пустых трибунах могут пройти матчи Барселона – Наполи и Севилья – Рома. Ответный матч между Валенсией и Аталантой состоится на Месталье 10 марта. В первой встрече итальянский клуб победил со счетом 4:1.

Первый матч между Хетафе и Интером должен пройти 19 марта.

Ранее сообщалось, что матчи Серии А могут приостановить на месяц из-за коронавируса.